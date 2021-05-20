РИАМО - 20 мая. В Москве нет взрывного роста заболеваемости коронавирусом, но ситуация в городе остается сложной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Что касается ситуации, она остается сложной, но еще раз говорю, не драматичной», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что в Москве нет необходимости открывать новые стационары для лечения больных с коронавирусом. Для них предусмотрены резервные койки.

За минувшие сутки в столице подтвердили 3312 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в мегаполисе зарегистрировано 1 148 508 случаев заболевания.

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