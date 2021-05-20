РИАМО - 20 мая. В Москве нет взрывного роста заболеваемости коронавирусом, но ситуация в городе остается сложной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что в Москве нет необходимости открывать новые стационары для лечения больных с коронавирусом. Для них предусмотрены резервные койки.
За минувшие сутки в столице подтвердили 3312 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в мегаполисе зарегистрировано 1 148 508 случаев заболевания.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии