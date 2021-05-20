РИАМО - 20 мая. Две высокопоставленные сотрудницы министерства промышленности и торговли Российской Федерации задержаны в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, речь идет об Ольге Покидышевой – заместителе директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности. Другая задержанная - Ольга Колотилова, которая работала на этом посту до 2017 года, а в последнее время занимала пост советника губернатора Новгородской области.

Подробности уголовного дела не разглашаются. Есть информация, что дело касается махинаций внутри министерства.

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