Любителям провести время на природе вдали от городской жары и шума отлично подойдет вариант отдыха с палатками. Для уединенного времяпрепровождения лучше выбирать дикие места, а вот семьям с детьми удобнее будет разместиться в оборудованных кемпингах. Обозреватель РИАМО выбрала 10 лучших мест недалеко от столицы, где можно поставить палатку и отдохнуть на природе.

Кемпинг «У Кремля»

Расположиться с палатками можно на территории, которая окружает Коломенский кремль, на берегу речки Коломенка. Приятный бонус к досугу отдыхающих – живописные виды на исторические памятники и природные красоты. В кемпинге есть возможность разместиться не только с палаткой, но и приехать в автодоме или арендовать уютный гостевой домик.

Из удобств – бесплатные душ и туалет, а также возможность подключить автодом к электричеству.

Где: г. Коломна, ул. Большая Запрудная, д. 13А

Телефон: 8 (903) 584-67-79

Сайт: https://campingkolomna.ru

Стоимость: аренда пичта для автодома – от 500 рублей в сутки, место под палатку – от 300 рублей в сутки

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Рыболовный клуб «Запрудный»

К услугам гостей – территория для установки палаток и стоянка для автодомов, а также кафе. Здесь можно ловить рыбу (платно), купаться в прудах, загорать на комфортном песчаном пляже, готовить шашлыки. Для детских развлечений оборудованы веревочные городки.

Где: г. о. Коломна, пос. Запрудный

Телефон: 8 (968) 507-30-00

Сайт: www.запрудный.рф

Стоимость: размещение автодома – 1 000 рублей в сутки, установка двухместной палатки – 500 рублей в сутки

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Кемпинг «Парус»

На территории пансионата «Парус» есть обустроенный летний лагерь c местами для установки палаток и охраняемой стоянкой для автомобилей, баром, мангальной зоной, бильярдной и банным комплексом. Вокруг – живописные виды на Озернинское водохранилище, которое с трех сторон окружает территорию, а еще рядом раскинулся лес. У гостей также есть возможность арендовать для проживания шале или гостиничные номера.

На территории кемпинга оборудованы санитарные зоны и подведено электричество.

Где: Рузский г. о., дер. Старо

Телефон: 8 (496) 276-20-76

Сайт: http://parusruza.com/

Стоимость: размещение автодома – от 800 рублей в сутки, место под палатку – от 550 рублей в сутки

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База отдыха «Калипсо»

Помимо аренды домиков, база предлагает к услугам гостей размещение с палатками на берегу Можайского водохранилища. Для отдыхающих созданы комфортные условия пребывания: есть автостоянка, спортивная площадка, локация для игры в пейнтбол, кафе, баня. Можно взять напрокат велосипеды и лодки.

Где: Можайский г. о., д. Горетово

Телефон: 8 (926) 728-37-34

Сайт: http://martyankovo.ru/

Стоимость: размещение автодома – от 1 000 рублей в сутки, место под палатку – 1 000 рублей в сутки

Семейная ферма и кемпинг «Мартьянково»

Кемпинг на территории семейной фермы «Мартьянково» – отличное место для отдыха с детьми. Вокруг фермы – живописный лес с грибами и ягодами. Неподалеку есть ряд интересных достопримечательностей – древня с храмом Ивана Война, музей-усадьба «Мураново» им. Ф.И. Тютчева и музей-усадьба «Абрамцево».

Максимум в кемпинге можно разместить 50 палаток. Для гостей оборудованы биотуалеты и души с горячей водой.

Где: Пушкинский г. о., д. Мартьянково, вл. 1

Телефон: 8 (495) 115-28-16

Сайт: http://baza-mozhaisk.ru/

Стоимость: размещение 1 000 рублей в сутки с человека, детям – 500 рублей в сутки

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Можайское водохранилище

Одно из популярных мест среди людей, которые предпочитают отдыхать дикарями с палаткой. Площадь этого подмосковного «моря», которое по сути является водохранилищем, огромно. А на побережье найдутся и открытые места для принятия солнечных ванн, и уединенные уголки близ леса.

Где: Можайский г. о., дер. Криушино

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Васильевские каменоломни

Этот место привлекает не только поклонников размеренного отдыха на природе, но и любителей экстрима. Отвесные каменистые овраги и скалистые берега вдоль реки Москвы создают хорошую защиту от ветров и позволяют потренироваться ученикам-альпинистам. Столь необычному ландшафту локация обязана каменоломням, в которых добывали известняк в начале прошлого века.

Где: Рузский г. о., пос. Тучково

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Голубые озера

Те, кто ищут тишины и умиротворения наедине с живописной природой, могут отправиться с палаткой к Голубым озерам. Это искусственно созданные водоемы – затопленные песчаные карьеры с прозрачной водой, которая хорошо прогревается в летний сезон.

Где: г. о. Луховицы, ул. Озерная

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Истринское водохранилище

Ксения Сидорова

Искусственный водоем имеет протяженность 22 километра и уже давно облюбован всевозможными санаториями и базами отдыха, расположенными практически по всему прибрежному периметру. За символическую плату можно разместиться с палатками на территории одного из них или выбрать для отдыха дикарем местечко на одном из бесплатных пляжей, например, Трусово, локацию в районе заброшенной базы возле Лыщево или пляж у поселка Пятница.

Где: г. о. Истра

Затишье

Этот поселок на побережье реки Клязьма полностью оправдывает свое название. Ниже по течению реки есть уединенные места, для разбивки палаточного городка. А если взять с собой надувную лодку, можно доплыть до необитаемого островка, расположенного прямо по центру реки.

Где: Богородский г. о., п. Затишье

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