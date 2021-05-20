РИАМО - 20 мая. Жителям Москвы необходимо соблюдать меры безопасности в связи с прогнозируемой грозой, дождями и усилением ветра, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

По прогнозам синоптиков, с 16:00 до 21:00 четверга в Москве ожидается дождь, местами гроза. При грозе будет усиление ветра с порывами до 17 м/с.

Спасатели рекомендуют при управлении транспортом в непогоду значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Важно помнить, что грозы резко ухудшают видимость на дороге – это может привести к ДТП. Стоит избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.

Рекомендуется парковать авто вдали от деревьев, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице