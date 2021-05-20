РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мая. В Домодедове за сутки выявили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 7696 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 727 новых случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 262 937 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 040 человек. Выздоровел и выписался 215 561 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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