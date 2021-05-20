РИАМО - 20 мая. За последние сутки в Московской области коронавирусную инфекцию победили 611 пациентов, сообщает сайт Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

За все время пандемии в регионе вылечился 215 561 человек, у которого ранее был подтвержден коронавирус.

Также за сутки выявили 727 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных увеличилось до 262 937 человек.

Еще за последние 24 часа спасти от инфекции не удалось 11 человек, за все время пандемии жертвами ковида стали 6040 человек.

В Подмосковье действует масштабная прививочная кампания от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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