РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 мая. Жители подмосковных Котельников пожаловались на платную парковку возле пляжа, расположенную у Большого Люберецкого карьера, сообщил «РИАМО в Люберцах» местный житель Михаил Абрамов.

«В Котельниках на Большом Люберецком карьере оборудовали пляж. Но парковка там платная! Не все готовы платить за то, что, по идее, должно быть бесплатным и доступным для всех», - сказал Абрамов.

В пресс-службе администрации Котельников уточнили, что на пляже «Адриатика», действительно, может быть платная парковка. У арендатора есть разрешение на размещение объектов сроком на 5 лет, подписанное председателем комитета лесного хозяйства Московской области.

Компания-арендатор защитила в комитете проект и концепцию. Все объекты на пляже находятся согласно размерам и местам размещения в проекте.