РИАМО - 20 мая. За последние сутки в Подмосковье выявили 727 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев за пандемию в регионе достигло 262 937, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с Сovid-19.

Всего в области скончались 6040 человек, из них 11 – за минувшие сутки.

Чтобы обезопасить себя от инфекции, жителям рекомендуют пройти вакцинацию от Covid-19. Это можно сделать в мобильных пунктах и городских поликлиниках.

В настоящее время в Московской области ведется вакцинация от коронавируса. Количество развернутых пунктов вакцинации в поликлиниках превышает 220 единиц.

В общественных местах по-прежнему нужно находиться в масках, а также соблюдать социальную дистанцию.

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