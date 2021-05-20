РИАМО - 20 мая. В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение на ближайший час и с сохранением до 21:00 из-за ветра с порывами до 17 м/с, дождя и местами грозы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Чтобы защитить свое имущество от ветра, лучше убрать вещи с балконом и дворов, обрезать сухие ветки, а машину парковать в гараже или подальше от построек и деревьев. На улице стоит держаться подальше от деревьев, шатких конструкций, электрических объектов и трубопроводов.

При грозе лучше не пользоваться электроприборами, уйти с открытой местности и не подходить к деревьям. Если есть необходимость укрыться, то можно спрятаться в кустарник - молния никогда не бьет в кусты.

Во время дождя лучше просто не выходить из дома. Ни в коем случае нельзя пережидать дождь в помещении, которое находится ниже уровня земли и может быть затоплено.

Как себя вести во время сильного ветра>>