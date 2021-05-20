РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Рабочие приступят к капитальному ремонту зданий двух школ в микрорайоне Климовск Подольска этим летом, сообщил во время отчета глава городского округа Николай Пестов.

В концертном зале администрации округа в четверг Пестов выступил с отчетом по итогам социально-экономического развития Подольска в 2020 году. Одна из тем касалась развития образования в округе, а также ликвидации второй смены в школах.

«У Подольска высокие показатели образования. Однако одной из поставленных задач является ликвидация второй смены. Так, в настоящее время в 20 школах обучающиеся учатся в две смены, а это почти 12%. Сейчас ведется строительство трех новых школ и пристройки к школе №13. После ввода их в эксплуатацию доля обучающихся во вторую смену снизится на 9,5%», - сказал Пестов.

Он подчеркнул, что ввод в эксплуатацию школы и пристройки в микрорайоне Кутузово позволит полностью сократить процент обучающихся во вторую смену в микрорайоне.

«В 2021 году, с лета по декабрь, проведут капремонт зданий Климовской средней школы №5 и здания лицея Климовска. Также в текущем году проведем ремонт помещений лицея №23», - добавил глава городского округа.

Пестов отметил и выдающихся школьников. Так, в 2020 году по итогам ЕГЭ ребята получили 22 высших результата – 100 баллов. Этих учеников подготовили 17 учителей. Все педагоги, а также выпускники, получившие 100 баллов, получили денежное поощрение от муниципалитета и региона. Более того, денежные поощрения будут получать и победители Всероссийской олимпиады школьников.