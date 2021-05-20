РИАМО - 20 мая. В этом году последние звонки в школах Московской области пройдут в очном режиме 21 и 22 мая, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

По словам министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной, родителям можно присутствовать на празднике. Однако взрослым следует соблюдать санитарные меры безопасности.

Кроме того, всем образовательным учреждениям рекомендовали провести праздничные мероприятия на открытом воздухе, если позволяют погодные условия.

В этом году в Подмосковье выпустятся более 35 тыс. 11-классников и свыше 77 тыс. учащихся 9-х классов.

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