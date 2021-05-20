РИАМО - 20 мая. В Ленинском округе продолжается реализация программы губернатора региона «Дороги Подмосковья» в рамках президентского нацпроекта. На сегодняшний день за счет софинансирования из бюджета Московской области выполняется ремонт участка Белокаменного шоссе от Успенского храма до Каширского шоссе, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

По этой программе на 2021 год запланирован ремонт пяти дорог, три из которых уже сделаны.

Всего до конца августа на территории Ленинского округа будет произведен капитальный ремонт 25 областных и муниципальных дорог. Работы по ряду объектов также уже завершены или находятся в высокой степени готовности.

Еще 34 дороги запланировано сделать в 2022 году.

«Развитие территории не может быть полноценным без улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры. Главный критерий в этой работе - приступать к ремонту нужно своевременно, выполнять качественно и в срок», - отметил глава муниципалитета Дмитрий Абаренов.

За прошедшие пять лет в Ленинском округе отремонтировано 129 автомобильных дорог общей протяженностью свыше 85 км.