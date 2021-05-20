РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. В поселке Коренево Люберец на Железнодорожной улице дерево упало на провода, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидица произошедшего.

Инцидент произошел в четверг днем.

«Дерево упало на провода возле дома №24 на Железнодорожной улице в Кореневе. Причем провода провисли до самой земли, но не оборвались», - сказала собеседница портала.

В пресс-службе администрации Люберец сообщили, что данную проблему взяли в работу. Дерево уберут до 18:00.