РИАМО - 20 мая. В Подмосковье вступили в силу новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, льготы для инвесторов в отдаленных округах. Такое поручение прозвучало во время ежегодного обращения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что для поддержки малого и среднего бизнеса подготовили две программы: субсидирование части процентной ставки по кредиту в размере ключевой ставки и возможность субсидирования комиссии по выводу своей продукции на электронные площадки - в размере 50%.

Особое внимание уделяют поддержке бизнеса в отдаленных округах: Серебряных Прудах, Зарайске, Шатуре, Коломне, Волоколамском округе, Шаховской, Орехово-Зуевском округе, Лотошине, Электрогорске и Луховицах. Объем инвестиций для участия в программе должен быть не менее 50 млн рублей. При этом необходимо создать от 50 рабочих мест, не менее половины из которых - для жителей Подмосковья.

«Программа поддержки отдаленных округов уникальна и может существенно повысить эффективность экономики инвестпроекта. Для примера, мы применили эту программу к реальному проекту. При объеме инвестиций в 600 млн руб. инвестор, воспользовавшийся мерами поддержки для отдаленных округов, сможет сэкономить порядка 22% и сократить на год срок окупаемости», — подчеркнула Зиновьева.

Она добавила, что это сильно повышает инвестиционную привлекательность отдаленных округов.

В рамках мер поддержки вошли семь программ: льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области 30/70 с ФРП РФ, обнуление налога на имущество и земельного налога, субсидия на уплату процентов по кредитам банков на инвестфазе, субсидии на оборудование и лизинг для субъектов МСП и специальные гранты для с/х производителей, субсидия на возмещение затрат на инженерную инфраструктуру, земля в аренду без торгов, инвестиционный налоговый вычет.

Подробнее про меры поддержки можно узнать на сайте invest.mosreg.ru, по телефону горячей линии 0150.

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