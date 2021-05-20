РИАМО - 20 мая. Кабинки для колеса обозрения «Солнце Москвы», которое будет самым большим в Европе, изготавливают на заводе в Германии, сообщается в Instagram-аккаунте «Солнце Москвы».
В аккаунте также выложили фото кабинок. Они полностью закрытые с прозрачными стенками.
Всего на аттракционе будет 30 кабинок, в каждую из которых смогут поместиться до 15 человек. Каждая шестая капсула будет с прозрачным полом.
В июле кабинки колеса обозрения доставят в Москву. К этому времени на стройплощадке аттракциона в районе южного входа ВДНХ завершится установка спиц внешнего кольца и начнется подготовка к подвесу капсул.
«Солнце Москвы» высотой 140 м станет самым большим колесом обозрения в Европе и одним из самых высоких в мире. Строительство аттракциона планируется завершить в 2021 году.
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