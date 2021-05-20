РИАМО - 20 мая. Cельхозтоваропроизводителям Московской области с начала года доведены субсидии на сумму 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле министерства. На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК Подмосковья получили более 1,7 млрд рублей господдержки», - сказал Сергей Воскресенский.

Министр отметил, что всего на госпрограмму агропромышленного комплекса Московской области в 2021 году выделено 5,6 млрд. рублей.

«Субсидии предоставляются сейчас не только на проведение весенних полевых работ, но и на стимулирование производства молока, производство зерновых культур, овощей открытого грунта, продукции плодово-ягодных насаждений, развитие малых форм хозяйствования, поддержку племенного животноводства», - добавил Сергей Воскресенский.

В этом году аграриям Московской области предусмотрено всего более 30 видов государственной поддержки.

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