РИАМО - 20 мая. В усадьбе Даровое городского округа Зарайск 21 мая высадят 130 яблонь исторических сортов, посадку проведут в честь 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского и 190-летия усадьбы Достоевских Даровое. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Сад около Дарового посадят из старинных сортов яблонь, груш, вишен и слив, которые выращивали в русских садах в XIX веке. Он станет биосадом, то есть живой экосистемой, которая интересна и местным жителям, и туристам.

Урожай яблок, которые вырастят в Даровом, пойдет на производство пастилы, которую любил Достоевский.

Этот сад станет началом большого проекта АНО «Коломенский посад», который направлен на воссоздание традиционного замлепользования в имении Достоевских.

Закладка сада в Даровом пройдет в рамках ежегодного яблочно-книжного фестиваля «Антоновские яблоки».

Представители фонда Фридриха Науманна привезут на посадку яблони из Германии. Они станут первыми деревьями в международной коллекции сада.