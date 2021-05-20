РИАМО - 20 мая. Незаконный игорный клуб выявили и закрыли в подмосковных Химках на ул. Академика Грушина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе осмотра помещения обнаружены и изъяты покерные фишки, игральные карты, стол для покера», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Установлен организатор азартных игр и покерных турниров - 35-летний москвич. Казино находилось вне игровой зоны, установленной законодательством в нескольких точках России.

Полиция устанавливает остальных лиц причастных к организации незаконного казино.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.