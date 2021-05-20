РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 мая. Компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей за организацию свалки коммунальных и строительных отходов на земельном участке в Королеве, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора провели административное расследование в Королеве, где выявлено незаконное складирование отходов. О нарушении в Минэкологии сообщил один из горожан.

«В ходе расследования выяснилось, что на земельном участке по улице Силикатной была устроена снегосвалка, а также размещались коммунальные и строительные отходы, – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что участок находится в аренде у строительной компании «С-Стройперспектива». Поскольку арендатор обязан обеспечивать сохранность земель и не допускать нарушений природоохранного законодательства, компания оштрафована на 100 тыс. рублей.

Это уже второе нарушение правил обращения с отходами, зафиксированное в Королеве за последнее время. Ранее Минэкологии установило, что две местные компании незаконно разместили грунты в водоохранной зоне реки Клязьмы. Поскольку река является объектом федерального надзора, материалы направлены в Росприроднадзор, который проведет собственное расследование.