РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мая. Коллективу детской деревни SOS – Томилино в подмосковных Люберцах в четверг вручили благодарности в честь 25-летия со дня основания, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг на территории детской деревни SOS – Томилино прошел праздник с концертом, посвященный 25-летию учреждения. В нем приняли участие SOS-мамы и папы, их воспитанники, выпускники и почетные гости. Данная деревня стала первой в России, первый ребенок здесь появился в 1996 году.

«Поздравляю с днем рождения детскую деревню SOS – Томилино. Такие деревни – это успешный пример частного государственного партнерства между министерством образования и благотворительной организацией, администрацией горокруга Люберцы, органами опеки, всеми службами муниципалитета. Самый главный результат, который мы видим в нашей работе и уже дружбе – это замечательные дети. Они имеют здесь семью и дом», – сказала замминистра образования Московской области Людмила Болатаева.

Она вручила благодарственное письмо президенту Российского комитета детских деревень – SOS Михаилу Баранникову. Также она поздравила коллектив детской деревни SOS – Томилино.

«Именно с этой деревни на территории горокруга Люберцы началась реализация проекта приемных семей. Лет 15 назад в Люберцах были четыре детских дома, где условия были созданы, дети ни в чем не нуждались, но они не могли там получить подготовку ко взрослой жизни. Дети из деревни выходят во взрослую жизнь подготовленными, самостоятельными. Они всей душой прикипают к деревне и своим родителям», – отметила первый замглавы администрации Люберец Ирина Назарьева.

Она также вручила благодарности сотрудникам деревни. Кроме того, она отдельно поблагодарила бывшего директора Анатолия Васильева.

Также благодарственные письма вручил председатель Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов.

Всего в деревне проживают более 70 детей в приемных семьях. За 25 лет учреждение выпустило 140 воспитанников.