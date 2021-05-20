РИАМО - 20 мая. В Москве нет необходимости открывать новые стационары для лечения больных с коронавирусом, для них предусмотрены резервные койки, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«На сегодняшний день в Москве есть резерв коек для пациентов с коронавирусом в долевом отношении около 20%», - сказал Хрипун в ходе первого Московского между­народного онкологического форума.

Ранее он отметил, что прививку от Covid-19 в столице сделали более 1,3 млн человек, среди них очень много онкологических пациентов.

С начала пандемии в Москве выявили 1 148 508 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 035 739 пациентов, скончались 19 474 инфицированных человека.

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