РИАМО - 20 мая. С начала пандемии коронавируса в столице было проведено 12 млн тестов методом ПЦР, ежедневно проводится около 50 тыс. тестов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

«12 миллионов исследований методом ПЦР было выполнено с 1 марта прошлого года. Для этого было много лабораторий <...> и сегодня в сутки выполняется около 50 тыс. тестов ежедневно. Это очень высокий показатель», — сказал Хрипун.

Он добавил, что в Москве также есть техника для определения антител.

«Сегодня под наблюдением находится около 40 тыс. пациентов с положительным ПЦР-тестом», - добавил Алексей Хрипун.

Ранее он сообщил, что порядка 200 пунктов вакцинации от коронавируса насчитывается в Москве, они расположены по всему городу.

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