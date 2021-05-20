РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 мая. Ключи от квартир начали выдавать дольщикам корпуса-долгостроя в жилом комплексе «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске, сообщил глава городского округа Алексей Спасский.

«Стартовала выдача ключей участникам долевого строительства ЖК «Пятницкие кварталы». После прохождения процедуры приемки квартир новоселье в сданном корпусе №20 смогут отметить 259 дольщиков», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставили задачу к 2023 году полностью решить вопрос обманутых дольщиков.

«Совместно с министерством жилищной политики МО ведем системную работу в этом направлении. Параллельно в еженедельном режиме сопровождаем на каждом этапе строительство соцобъектов в строящихся ЖК», - заключил Спасский.

Первоначально дольщики корпуса №20 в ЖК «Пятницкие кварталы» должны были справить новоселье в 2016 году. Однако у застройщика возникли финансовые трудности, в отношении него была введена процедура наблюдения.