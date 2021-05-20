РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. В подмосковном Подольске с сентября 2020 года по настоящее время отмечается снижение официальной безработицы, сообщил во время отчета глава округа Николай Пестов.

В концертном зале администрации округа Пестов выступил с отчетом по итогам социально-экономического развития Подольска в 2020 году. Так, в настоящее время Подольск входит в пятерку сильнейших муниципалитетов по ряду значимых социально-экономических показателей: второй в регионе по численности работающих на крупных и средних предприятиях; третий по численности населения; четвертый по объему выпуска промышленной продукции.

Основным доходом является налог на доходы физлиц. Так, в 2020 году доход от поступлений в бюджет составил более 16 млрд рублей.

«Мы всегда рады новым инвесторам. В непростых условиях прошлого года они исправно старались сохранять рабочие места и платить налоги. С сентября 2020 года и по настоящее время официальная безработица снижается. На снижение безработицы, безусловно, влияет реализация инвестпроектов и создание новых рабочих мест. В прошедшем году ими было создано 3985 рабочих мест. По итогам 2020 года, в целом, предприятиями и организациями округа отмечается положительная динамика», - сказал Пестов.

Он отметил, что растут требования к стандарту производства, развиваются индустриальные парки. За 5 лет рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа составил почти 45%. В 2020 году зарегистрировались 1015 организаций и обособленных подразделений.