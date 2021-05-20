РИАМО - 20 мая. Порядка 200 пунктов вакцинации от коронавируса насчитывается в Москве, пункты расположены по всему городу, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«В Москве на сегодняшний день вакцинировано (от коронавируса - ред.) более 1,3 млн человек, среди них очень много онкологических пациентов», - сказал Хрипун в ходе первого Московского между­народного онкологического форума.

Онколо­гический форум открылся в Москве в четверг. В течение двух дней эксперты, врачи, представители власти и медицинских организаций будут обсуждать вопросы в области онкологии. Запланировано более 90 дискуссий и экспертных сессий, а также открытые лекции и выставка.

С начала пандемии коронавируса в Москве зафиксировали 1 148 508 случаев заражения, вылечились 1 035 739 пациентов, скончались 19 474 больных.

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