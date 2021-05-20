РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мая. В подмосковной Балашихе в текущем году заменят асфальтобетонное покрытие на 50 участках дорог, ремонт выполнят в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Фрезы, автогудронаторы, катки и асфальтоукладчики будут работать в микрорайонах Балашиха-3, ЦОВБ, Саввино, Салтыковка, Керамик, Железнодорожный, Гагарина, Кучино.

На проезжих частях, которые попали в программу ремонта, срежут старый асфальт и уложат новое покрытие. Также в случае необходимости рабочие укрепят обочины асфальтобетонной крошкой, а через 10 дней после ремонта нанесут на обновленные участки разметку.

Полный список дорог, которые будут отремонтированы в этом году, нанесен на интерактивную карту. Для того, чтобы ознакомиться с ней, достаточно перейти по ссылке.