РИАМО - 20 мая. По данным Росстата, все больше недвижимости в Москве покупается по договорам ипотечного кредитования. Эта тенденция сохраняется уже несколько лет, но 2021 год может установить новый рекорд, сообщает группа продажи недвижимости «Этажи».

Только с января по апрель этого года статистическое ведомство зафиксировало в столичном регионе 40 тыс. ипотечных сделок для приобретения жилой недвижимости. В 2020 году за аналогичный период было заключено на 45% меньше сделок, а еще годом ранее - меньше на 35%.

Если детальнее рассмотреть апрельскую статистику, то второй весенний месяц тоже можно назвать рекордсменом. В течение апреля в Москве заключили почти 13 тыс. ипотечных сделок, что больше, чем в марте, и почти на 500% больше, чем в «карантинный» апрель 2020 года.

За все время в Москве, которая лидирует по числу полученных ипотек в России, было заключено сделок на сумму около 400 млрд рублей. Порядка 130 млрд рублей – объем сделок с января по май 2021 года. ​

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