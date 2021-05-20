РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мая. Работники 202-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 19 мая провели экскурсию по подразделению для учащихся 2 класса школы №30 городского округа Балашиха, ребята увидели пожарную технику и примерили экипировку огнеборцев, сообщается на странице Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» – Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

«Работники противопожарно-спасательной службы показали учащимся помещения пожарной части, рассказали об их предназначении, продемонстрировали технику и аварийно-спасательное оборудование, которое стоит на вооружении подразделения», – сказал начальник 202-й пожарной части Василий Лепилин.

Он добавил, что школьникам продемонстрировали работу аварино-спасательного оборудования. Ребята смогли увидеть, как пожарные при помощи бензореза быстро перепиливают толстую арматуру.

«Практическая часть экскурсии произвела на школьников наибольшее впечатление, так как можно было попробовать себя в роли огнеборца, примерив специальную защитную одежду, подержать в руках пожарный и спасательный инвентарь и посидеть в кабине настоящего пожарного автомобиля», – подчеркнул Лепилин.

В завершение мероприятия работники противопожарно-спасательной службы рассказали ребятам об алгоритме действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, напомнили номера телефонов экстренных служб и продемонстрировали тушение условного пожара.