РИАМО - 20 мая. Москва вошла в пятерку лучших городов мира по распространенности экосистемных решений у операторов связи и в топ-3 по направлениям телемедицины и развлечений. Также российская столица стала лидером по числу предлагаемых телеком-операторами финансовых сервисов. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Мегаполисы-лидеры

Российскую столицу сравнивали с Нью-Йорком, Нью-Дели, Сингапуром, Сеулом, Пекином, Токио, Лондоном, Берлином, Парижем и Барселоной.

«Экосистемный подход – это общемировой тренд, которому следуют многие городские правительства, крупные ИТ и телеком-компании, банковский сектор. Московские компании также движутся в этом направлении, создавая цифровые экосистемы, в которых пользователи могут получить полный комплекс необходимых им сервисов на единой площадке», – сказал министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он подчеркнул, что, согласно исследованию, жители российской стали более требовательными к наличию разнообразия и качества цифровых услуг. Эта тенденция подталкивает городские власти и бизнес к изменениям. В свою очередь, все это в положительную сторону сказывается на качестве жизни в столице.

Опыт 30 крупных телеком-операторов в 11 мировых мегаполисах был сгруппирован и оценен по 9 направлениям: ИТ-услуги для конечных пользователей и для бизнеса, развлекательный контент, ИТ-услуги для транспорта, образовательные ИТ-услуги и сервисы в сфере здравоохранения, финтех, умный дом, сервисы для бизнеса на основе больших данных и применение 5G.

Так, абсолютное большинство (97%) всех рассмотренных операторов предлагают хотя бы одну услугу в сфере здоровья. Лидерами по числу сервисов в области здоровья являются операторы Москвы и Токио.

Еще 93% операторов имеют в портфеле не менее одной финансовой услуги, в 87% случаев это возможность оплаты со счета телефона, в 53% — использование банковских карт, 43% и 33% соответственно — это мобильные кошельки и банковские услуги онлайн. Москва — лидер в этой категории.

Кроме того, исследование показало, что абсолютно все операторы крупнейших мегаполисов предоставляют доступ к развлекательному контенту. Лидерами в этой категории стали Москва и Париж.

Цифровые сервисы

В свою очередь, столичные операторы предлагают экосистемые решения во всех 9 категориях. Кроме того, они лидируют по числу предлагаемых финансовых сервисов и услуг, а также находятся впереди среди всех рассмотренных операторов.

Исследование показало, что в прошлом году развитие цифровых сервисов для транспорта внутри экосистем мировых телеком-операторов стало базовым направлением. Также динамично развивались ИТ-услуги и развлекательный контент. Самый большой выбор транспортных услуг предлагают операторы в Берлине, Мадриде, Сеуле и Пекине.

Транспортные решения

Московские операторы предлагают решения в сфере транспорта преимущественно для юридических лиц, а сервисами, связанными с городской транспортной системой — единый проездной «Тройка», МЦК и МЦД, каршеринг — жителей обеспечивает город.

За год (с 2019 по 2020 годы) в экосистемах мировых телеком-операторов вырос процент распространенности медицинских (на 30 п.п.), образовательных (на 11 п.п.) и музыкальных сервисов (на 15 п.п.).

87% рассмотренных операторов также активно развивают решения для Умного дома (продажа и аренда устройств, специальные тарифы для дома). Более 80% операторов развивают решения для бизнеса на основе больших данных. Самыми популярными услугами в этой категории остаются интернет вещей и анализ аудитории.