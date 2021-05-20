РИАМО - 20 мая. В Подольске 21 мая запускается социальный пилотный проект, в рамках которого многодетным семьям предоставят возможность бесплатно посещать банные комплексы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Многодетные семьи смогут бесплатно получить банную услугу в муниципальном банном комплексе МУП «Комбинат коммунальных предприятий» и в банно-оздоровительном комплексе «Бани Алексеева». Эти объекты являются участниками губернаторской программы «100 бань Подмосковья».

«Для получения бесплатной услуги члены многодетных семей могут обратиться в администрацию городского округа Подольск, где предоставят соответствующие документы. По предварительным оценкам, уже свыше 30 членов многодетных семей изъявили желание получить услугу бесплатно», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он отметил, что новым проектом в текущем году планируется охватить три городских округа: Подольск, Чехов и Долгопрудный.

Скоро эстафета по реализации соцпроекта переходит к городскому округу Чехов, где бесплатной услугой в банном объекте смогут воспользоваться более 180 членов многодетных семей.

«К концу года мы сможем подвести итоги и оценить востребованность социального проекта, а также возможность продолжения его реализации с охватом иных льготных категорий граждан. В Московской области на сегодняшний день всего 792 банных объекта», – добавил министр.

Губернаторская программа «100 бань Подмосковья» действует в регионе с 2014 года. За это время в области построено и реконструировано 95 банных объектов, где действует соцпрограмма для льготных категорий граждан.