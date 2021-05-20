РИАМО - 20 мая. Школу вместимостью 800 учеников построят в поселении Щаповское на территории новой Москвы на месте демонтированного объекта незавершенного строительства, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

В 2007 году на месте будущей школы началось строительство образовательного объекта. А в 2013 году работы по строительству были окончательно завершены. В строящихся зданиях обнаружили превышение предельно допустимой концентрации аммиака.

«По результатам проведенного обследования конструкций принято решение о нецелесообразности сохранения объекта и его демонтаже со строительством нового здания образовательного учреждения. На его месте появится новая школа с большей вместимостью, рассчитанная на 800 мест с дошкольным отделением на 150 мест», — сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Строительство начнется в следующем году. С начала текущего года перечень объектов незавершенного строительства сократился на 13 позиций.

Он пояснил, что работа по ликвидации долгостроев ведется в Москве с 2011 года в рамках программы, созданной по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.