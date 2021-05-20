РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Коммунальщики Подольска устранили навалы мусора у мусоросборочной площадки в микрорайоне Климовск по просьбе депутата округа, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» - «Народный Контроль» депутат Александр Дудкин совместно с представителем территориального управления «Климовск» Романом Ермаковым и помощником по просьбе жителей провел выездную проверку мусоросборочных площадок микрорайона Климовск.

В ходе мониторинга на одной из мусоросборочных площадок было выявлено нарушение - навалы мусора. Дудкин незамедлительно решил данную проблему, позвонив в управляющую компанию. Через некоторое время приехали сотрудники ЖКХ и устранили навалы мусора, очистив всю территорию. По остальным объектам мусоросборочных площадок грубых нарушений выявлено не было.