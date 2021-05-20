РИАМО - 20 мая. Более 52 млн поездок совершили пассажиры «Мострансавто» на автобусах, вышедших на линию в июне 2020 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, на текущий год приходится 24 млн трансакций. Чаще всего пассажиры фиксировали проезд социальными картами жителя Подмосковья и москвича. Этим способом они совершили свыше 25 млн операций.

Также в числе лидирующих способов оплаты - бесконтактные банковские карты и гаджеты с NFC-чипом. С помощью них совершили 13 млн трансакций.

Еще пассажиры часто оплачивают проезд транспортной картой «Стрелка». Таким способом проезд оплатили более 12 млн раз.

В прошлом году в автопарк «Мострансавто» поступил 661 автобус. Среди новых транспортных средств большой вместимости – ЛиАЗ-529265-03 пригородной модификации и учебные ЛиАЗ-529265-73. Эти транспортные средства оснащены специальной кабиной для стажировки водителей.

Все автобусы соответствуют действующим требованиям безопасности, экологичности и комфорта. Подвижной состав адаптирован для проезда маломобильных пассажиров, оборудован тахографами, системами климат-контроля, видеонаблюдения, GPS/ГЛОНАСС, электронными рейсоуказателями, аудиоинформаторами, системами обнаружения и тушения пожара, отечественным двигателем экологического стандарта «Евро-5».

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