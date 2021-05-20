РИАМО - 20 мая. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев согласился с идеей директора ФСИН Александра Калашникова использовать труд заключенных вместо мигрантов, сообщает Газета.ru.

Руководитель СПЧ отметил, что такой труд должен быть добровольным, и что во многих российских колониях нет возможности для заключенных реализовывать свой трудовой потенциал.

«Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет. Начальник ФСИН сказал, что это будет не ГУЛАГ. Далее надо будет разбираться в деталях, какие есть предложения», — сказал Фадеев.

Он добавил, что далеко не все осужденные заняты работой и не во всех российских колониях сегодня есть работа.

«Это очень серьезная проблема, потому что сидеть за колючей проволокой без работы гораздо тяжелее, чем сидеть с работой», — уверен Фадеев.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных на работах, куда привлекают трудовых мигрантов из стран СНГ и ближнего зарубежья.