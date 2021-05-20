РИАМО - 20 мая. 24 и 25 мая в столице и Подмосковье прогнозируются небольшие кратковременные дожди, температура может подняться до плюс 22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также в начале недели прогнозируется западный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Дожди прекратятся 26 мая. В этот день температура может повысится до плюс 27 градусов.

В выходные прохладные воздушные массы, поступившие в регион, начнут прогреваться. Показания термометров будут близки к климатической норме мая.

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