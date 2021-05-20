РИАМО - 20 мая. В столице системно занимаются мотивацией людей к проверке состояния здоровья, однако никаких планов вводить штрафы для тех, кто не следит за своим здоровьем, нет, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что считает необходимым ввести финансовую ответственность для тех людей, которые не заботятся о своем здоровье.

«Поясним, отвечая на вопрос ведущего онкологического форума Владимира Познера о способах мотивации людей следить за своим здоровьем, Анастасия Ракова рассказала о том, что Москва уже несколько лет системно занимается этим вопросом, расширяя возможности диспансеризации, максимально упрощая, облегчая для человека систему чек-апов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в столице действует проект «Здоровая Москва» (павильоны проверки здоровья в парках города), развернута рекламная кампания, которая мотивирует москвичей максимально заботиться о своем здоровье и вовремя проходить необходимые обследования.

«В случае же, если все эти методы не приведут к изменению сознания граждан и повышению их ответственности за свое здоровье, вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров», - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе подчеркнули, что никаких планов о введении штрафов заявлено не было.

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