РИАМО - 20 мая. В столице завершается бетонирование опор эстакады над Боровским шоссе, работы уже вышли на финальный этап, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Через месяц ожидаются поставки металла, строители приступят к укрупнительной сборке металлоконструкций пролетных строений», – сказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Работы проводятся по проекту строительство участка магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Проект предусматривает возведение эстакады над Боровским шоссе, тоннеля под Киевским и двух подземных пешеходных переходов.

Загрутдинов отметил, что участок магистрали от Боровского до Киевского шоссе нужно построить до конца 2023 года. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин.

Возведение магистрали улучшит транспортную обстановку для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский. Кроме того, она позволит увеличить пропускную способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Между Боровским и Киевским шоссе планируется обеспечить прямую транспортную связь. Таким образом, автомобилистам не придется объезжать через МКАД, улицу Родниковая и Проектируемый проезд № 389.

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