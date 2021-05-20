РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Рабочие приступили к устранению подтопления на Литейной улице подмосковного Подольска, сообщили «РИАМО в Подольске» в управляющей компании «МУЖРП №5».

В четверг днем на Литейной улице у дома №25 произошло подтопление. На видео, появившемся в соцсетях, видно, что большой ручей течет от жилых домов и проходит по пешеходной дорожке.

«Мы знаем о произошедшем. Выбило задвижку. В настоящее время принимаются меры по устранению», - сообщили в УК.