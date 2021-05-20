РИАМО - 20 мая. Согласно исследованию сервиса объявлений «Авито», в России все популярней становятся новые антистресс-игрушки Pop It и Simple Dimple, их продажи подскочили в десятки раз, сообщает Газета.ru.

Игрушка Pop It представляет собой большой цветной силиконовый круг (или любая другая фигура) с бугорками, которые вдавливаются с характерным щелкающим звуком. Предполагается, что этот антистресс способствуют концентрации внимания и развивают мелкую моторику.

За прошедшие две недели спрос на эту игрушку в России вырос в 4,2 раза по сравнению с периодом всего двумя неделями ранее. Данная игрушка стоит около 250 рублей.

Игрушка Simple Dimple — это маленькая версия Pop It, но не всегда с четко упорядоченными бугорками, которые также можно щелкать. Ее россияне стали покупать в 13 раз больше. В среднем ее цена составляет порядка 200 рублей.

Данные игрушки получили огромную популярность в соцсети TikTok, где насчитываются тысячи видео с их участием.