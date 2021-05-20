РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Газонокосильщик разбил стекло у припаркованного автомобиля на улице Правды в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец машины.

Инцидент произошел на улице Правды 17 мая в первой половине дня.

«Моя машина стояла недалеко от дома №9А. Работник ЖКХ косил траву и, видимо, в косу попали камни, которые отскочили прямо в мою машину. В результате они поцарапали кузов и разбили стекло. Я обращался в управляющую компанию, которая находится в доме, рядом с которым и произошел инцидент. Но к решению так и не пришли. Машину я отремонтирую, но вот если в следующий раз камень отлетит в человека, то последствия будут намного хуже», - сказал владелец машины.

На видео, присланном пострадавшим, видно, как газонокосильщик косит траву рядом с припаркованной черной машиной. На видео отмечено время - 10:06. Рабочий разворачивается в сторону автомобиля, и в это время разбивается стекло в машине.

Получить комментарий у управляющей компании корреспонденту «РИАМО в Подольске» не удалось.