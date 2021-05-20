РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Газонокосильщик разбил стекло у припаркованного автомобиля на улице Правды в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец машины.
Инцидент произошел на улице Правды 17 мая в первой половине дня.
На видео, присланном пострадавшим, видно, как газонокосильщик косит траву рядом с припаркованной черной машиной. На видео отмечено время - 10:06. Рабочий разворачивается в сторону автомобиля, и в это время разбивается стекло в машине.
Получить комментарий у управляющей компании корреспонденту «РИАМО в Подольске» не удалось.
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