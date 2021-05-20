РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 мая. Московский областной онкологический диспансер (МООД) в Балашихе возобновляет профилактические дни по ранней диагностике меланомы, в ходе них любой житель Подмосковья 29 мая сможет прийти на консультацию к онкологу, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Акция пройдет с 9:00 до 14:00 в консультативно-диагностическом центре МООД. Ее цель – обратить внимание жителей региона на важность своевременной диагностики подозрительных родинок и пигментных образований кожи.

«Пигментные новообразования кожи достаточно широко распространены как у взрослых, так и у детей. В основном подобные образования доброкачественные и опасности для здоровья не представляют. А вот о меланоме – пигментной опухоли, развивающейся из меланоцитов, такое сказать нельзя. Это одно из самых коварных и грозных онкологических заболеваний кожи», – сказал кандидат медицинских наук, заведующий онкологическим отделением (опухолей молочной железы и кожи) №6 Денис Сидоров.

Он добавил, что каждый год в мире диагностируется более 200 тыс. новых случаев меланомы, в России фиксируют 12 тыс., в Московской области – около 700. К сожалению, высок и процент летальных случае при этой болезни, особенно, если ее выявляют на поздних стадиях.

В день ранней диагностики меланомы можно будет получить консультацию онколога. Кроме этого, если возникнет необходимость, специалист направит на обследование с помощью цифрового дерматоскопа Fotofindeг. Назначение этого инновационного аппарата – обнаружить злокачественные опухоли кожи даже на самых ранних стадиях.

Акция будет проходить с соблюдением всех мер предосторожности против коронавирусной инфекции. Врачи будут принимать пациентов только при наличии средств индивидуальной защиты, также будет соблюдаться социальная дистанция.

На день диагностики меланомы можно предварительно записаться с 21 по 28 мая по телефону: 8(495)521-46-15 в будние дни с 9:00 до 15:00. Запись будет вестись до набора определенного количества пациентов, возможного в условиях пандемии.