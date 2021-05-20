РИАМО - 20 мая. Для московских школьников в четверг провели открытые уроки «Атланты в школах», в рамках занятий 100 ведущих предпринимателей страны рассказали о своем опыте в бизнесе, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Лидеры крупнейших отечественных компаний и индустрий рассказали ученикам городских школ о навыках и деловых качествах, которым должен обладать современный бизнесмен, с чего следует начинать свое дело и какой вклад вносят предприниматели в развитие РФ.

Также они рассказали о предпринимательском мышлении, о том, как принимать решения, нести ответственность и реализовывать свои мечты, поделились своим опытом и ответили на вопросы ребят.

В школе №1409 с учениками встретились глава столичного департамента образования и науки Александр Молотков, идеолог и основатель бизнес-клуба «Атланты» Михаил Воронин, президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников и социальный предприниматель, инвестор, старший партнер бизнес-клуба «Атланты» Рубен Варданян.

«Сегодня у московских школьников много возможностей, чтобы реализовать себя в родном городе и стране, выбрать профессию и стать востребованными специалистами. Предпринимательство – это, в первую очередь, не деньги и прибыль, а польза и ответственность», – сказал Молотков.

Он уточнил, что уроки с участием предпринимателей – это еще одна возможность для школьников получить дополнительные знания, которые им могут пригодиться при поступлении в вуз, а также помогут стать профессионалом.

Молотков напомнил, что в 10 городских школах работают предпринимательские классы. Там ребят учат навыкам разработки и реализации бизнес-идей, которые важны для города и страны.

«Я считаю, что предприниматели – лучшие люди земли. И как сообщество мы хотим, чтобы предпринимателей становилось все больше. Именно поэтому мы вышли с инициативой проведения открытых уроков в школах. Для нас это первый опыт, но мы мечтаем сделать проект постоянным», – добавил Воронин.

Кожевников уточнил, что проект «Атланты в школах» – это поддержка тем, кто завтра будет вершить настоящее и будущее России.