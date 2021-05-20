РИАМО - 20 мая. С начала 2021 года подмосковные парки приняли почти 12 млн гостей, площадки предлагают посетителям разные активности и мероприятия, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Проходят концерты, гастрономические мероприятия, фестивали, открываются лодочные станции (в парках - ред.)», - отметил Хайкин.

По его словам, в прошлые сезоны в подмосковных парках прошло более тысячи мероприятий по 20 направлениям. Задача властей - поддерживать позитивную общественную среду.

Ранее Хайкин сообщил, что за 2021 год в регионе благоустроят более 60 зон отдыха, в том числе 25 парков и 8 лесопарковых зон.

В Подмосковье в рамках программы «Парки в лесу» в 2021 г появится 9 парков>>