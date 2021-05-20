РИАМО - 20 мая. На данный момент в 11 городах Подмосковья нужно провести дополнительные работы для улучшения качества городской среды, среди них есть Пушкино, Домодедово и Луховицы, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, 85% подмосковных городов имеют благоприятную городскую среду. Это определятся по 36 индикаторам, которые включают состояние дорог, придворовых территорий, озеленение, наличие социальной, общественно-деловой инфраструктуры, общегородских пространств.

«Остаются несколько муниципальных образований, в которых в этом году мы должны общей работой нарастить данный показатель. Это 11 городов», — заявил Хайкин.

Речь идет о Пушкине, Домодедове, Луховицах, Ликино-Дулеве, Озерах, Электроуглях, Яхроме, Высоковске, Кубинке, Краснозаводске, Рошале.

Ранее Хайкин отмечал, что качество городской среды ежегодно улучшается в Подмосковье.

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