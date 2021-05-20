РИАМО - 20 мая. Полицейские Москвы раскрыли криминальную схему хищения денег у пожилых граждан, преступники представлялись юристами, задержаны шесть человек, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Лжеюристы звонили пожилым людям и обещали помочь в получении компенсации за некачественно оказанные им ранее услуги других организаций. Но для этого якобы требовалось оплатить комиссию, налоговый сбор или страховку. Некоторые переводили деньги на указанные счета.
К примеру, 83-летнюю москвичку убедили оплатить налог на якобы причитающуюся ей компенсационную выплату с помощью экспресс-перевода. Пенсионерка неоднократно пересылала деньги по указанным ей реквизитам. Всего она потеряла 280 тыс. рублей.
Она добавила, что задержаны шесть подозреваемых. Их заключили под стражу.
По ее словам, в рамках дела проведено 17 обысков. Обнаружены и изъяты банковские карты, компьютерная техника, базы с персональными данными граждан в электронном и рукописном виде, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
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