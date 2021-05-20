РИАМО - 20 мая. С начала этого года бесплатную диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 532 тыс. человек. Планируется, что до конца года свое здоровье проверят в общей сложности свыше 2,1 млн человек, сообщил РИАМО главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Московской области Юрий Шалягин.

Он добавил, что в Подмосковье началась реализация проекта по проведению Дней семейного здоровья. Их основная цель – чтобы семья могла пройти необходимые профилактические медосмотры в один день.

«Специалисты выявляют факторы риска развития заболеваний, дают врачебные рекомендации по ведению здорового образа жизни. Также участникам проекта старше 18 лет предлагается пройти вакцинацию от Covid-19», – сказал Шалягин.

Он отметил, что первый День семейного здоровья состоялся 30 апреля в Красногорской городской больнице №2. Сейчас составляется график проведения Дней семейного здоровья в других городских округах.

Информация о планируемых мероприятиях и способах записи на них будет размещена на сайтах медицинских организаций, а также в социальных сетях.

Как оформить электронную медкарту на ребенка>>