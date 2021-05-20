РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мая. Следственным отделом по городу Подольску возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве знакомого, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, 17 мая подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на садовом участке поселка Дубровицы в ходе ссоры нанесла своему знакомому не менее двух ударов в область головы кухонным топориком. Мужчина умер на месте происшествия в результате полученных ранений.

Следователем было осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.