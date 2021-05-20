РИАМО - 20 мая. В столичных парках начали встречаться детеныши ужей, их уже заметили в Битцевском лесу, заказниках «Тропаревский», «Теплый Стан», Долине реки Сходни в Куркино, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Еще маленьких ужей можно увидеть в природно-исторических парках «Измайлово», «Москворецкий», «Серебряный Бор», «Кусково», «Косинский».

Брачный период у ужей начинается после весенней линьки. После спаривания самки ищут влажные теплые места для откладывания яиц. Они выбирают кучи перегноя, опавшей листвы, сырой мох, трухлявые пни и мышиные норы.

Яйца у ужей кожистые. Одна самка может отложить от нескольких до 100 штук, из которых через пять недель вылупятся ужата. Высиживанием ужи не занимаются.

Обыкновенный уж занесен в Красную книгу Москвы.

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