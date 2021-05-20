РИАМО - 20 мая. Качество городской среды ежегодно улучшается в Подмосковье, 85% подмосковных городов имеют благоприятную городскую среду, заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Этот показатель определятся по 36 индикаторам, которые включают состояние дорог, придворовых территорий, озеленение, наличие социальной, общественно-деловой инфраструктуры, общегородских пространств.

«Индекс качества городской среды: Московская область уже третий год подряд занимает третье место по этому рейтингу после Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал Хайкин.

Он отметил, что среднее значение каждый год растет. По итогам 2020 года оно составило 208 баллов, тогда как у столицы - 288.

«В рамках целей национальных проектов к 2024 (индекс - ред.) должен повыситься на 30%. И в 1,5 раза к 2030 году должно увеличиться значение данного индекса», — заключил Хайкин.