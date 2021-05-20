РИАМО - 20 мая. После проведения ЕГЭ и ОГЭ в прошлом году можно с уверенностью полагать, что экзамены этого года пройдут штатно, переносить сроки сдачи не планируется, сообщает ТАСС.

Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что испытания состоятся в июне, как и планировалось.

«И особенности расписания этого года вы знаете: даже если у нас возникнут случаи, что кто-то заболеет, то в июле у нас есть одна неделя, когда ребята смогут сдать свои экзамен. <...> Я думаю, изменения сроков не будет», – сказал Музаев.

Он напомнил, что в прошлом году из 700 тыс. экзаменуемых заболело примерно 400 человек. В результате организации расписания сдачи итоговых экзаменов, в Рособрнадзор не поступило ни одной жалобы: все желающие смогли сдать экзамен.

ОГЭ для девятиклассников пройдет с 24 мая по 2 июля. 24 и 25 мая у девятиклассников состоятся ОГЭ по русскому языку, 27 и 28 мая – по математике.

Резервные дни для сдачи назначены на 8, 16, 30 июня и 2 июля. Дополнительный период запланирован на 3-15 сентября.

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